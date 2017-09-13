Başkent'te zincirleme kaza; 1'i ağır 5 yaralı



ANKARA - Ankara'nın Gölbaşı İlçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Ankara-Konya karayolu Gölbaşı şehir merkezinde meydana gelen kazada, S.Çıra yönetimindeki 46 AJ 145 plakalı araç hakimiyetini kaybederek süpermarket önünde park halinde bulunan 6 araca çarptı. Takla atarak durabilen araçtaki S.Çıra ağır yaralanarak Gölbaşı Hasvak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazada park halinde bulunan; 06 FZ 3912, 06 ABT 475, 06 DVV 29, 06 DTH 87, 06 FL 8708 plakalı araçların ağır hasar gördüğü kazaya sebep olduğu iddia edilen S.Çıra ve 5 kişi yaralandı. Kazanın ardından olay yerine çok sayıda ambulans sevk edilirken, emniyet güçleri başka bir kazaya sebebiyet vermemek için olay yerinde güvenlik önlemleri aldı.

Yaralılar olay yerinde yapılan müdahalenin ardından çeşitli hastanelere sevk edildi. Polis kaza ile ilgili inceleme başlatırken, kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

(AYŞ-ÇİĞ-BT-