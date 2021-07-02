Başkent'te zehirlenen 6 köpekten 2'si telef oldu
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Başkent'te zehirlenen 6 köpekten 2'si telef oldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Başkent'te zehirlenen 6 köpekten 2'si telef oldu Ankara'da zehirlendiği iddia edilen 6 köpekten 2'si telef oldu.

Başkent'te zehirlenen 6 köpekten 2'si telef oldu

ANKARA - Ankara'da zehirlendiği iddia edilen 6 köpekten 2'si telef oldu.

Ankara'nın Çankaya ilçesi İncek Mahallesi'nde iddiaya göre zehirlenmiş halde 6 köpek bulundu. Bitkin haldeki hayvanlara ilk müdahaleyi köpekleri bulan hayvanseverler gerçekleştirdi. Yapılan ilk müdahalenin ardından hızlı bir şekilde veterinere götürülen 6 köpekten 2'si telef oldu. Diğer köpeklerin durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Başkent'te zehirlenen 6 köpekten 2'si telef oldu
Başkent'te zehirlenen 6 köpekten 2'si telef oldu
Başkent'te zehirlenen 6 köpekten 2'si telef oldu
Başkent'te zehirlenen 6 köpekten 2'si telef oldu
Başkent'te zehirlenen 6 köpekten 2'si telef oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ömer Faruk Karataş

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