Başkent'te zehir tacirlerine operasyon: 2 gözaltı - Haberler
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Başkent'te zehir tacirlerine operasyon: 2 gözaltı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Başkent'te zehir tacirlerine operasyon: 2 gözaltı

Ankara'da jandarma ekiplerinin uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenledikleri operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.

ANKARA (İHA) - Ankara'da jandarma ekiplerinin uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenledikleri operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.

Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı çalışmalarda Çankaya ilçesinde uyuşturucu madde sattığı tespit edilen Ş.Ö. ve A.Ş. adlı şahıslar suçüstü yakalandı. Şahısların üzerinde yapılan aramada 6 kilo 127 gram matamfetamin maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 zanlı, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. - ANKARA

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