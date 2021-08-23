Başkent'te zehir tacirlerine darbe: 62 kilo esrar ele geçirildi

Ankara'ya il dışından yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceği ihbarını alan narkotik ekipleri, yol kontrol uygulamasında durduğu iki araçta 62 kilogram esrar ele geçirdi.

Ankara'ya il dışından yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceği ihbarını alan narkotik ekipleri, yol kontrol uygulamasında durduğu iki araçta 62 kilogram esrar ele geçirdi. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele şubesi ekipleri, Diyarbakır üzerinden şehre yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceği bilgisini aldı. Harekete geçen ekipler, Mamak ilçesi Çalışkanlar Jandarma Uygulama Noktası üzerinde şüpheli gördükleri 34 plakalı iki aracı durdurdu. Narkotik Köpeği Fox ile araçlarda yapılan aramalarda toplam 62 kilogram esrar maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheliler H.Ç., E İ. ve C.P. hakkında adli işlem başlatıldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı