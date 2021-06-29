Başkent'te yüksekten düşen bir kişi hayatını kaybetti
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Başkent'te yüksekten düşen bir kişi hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

- Başkent'te yüksekten düşen bir kişi hayatını kaybetti Ankara'daki bir kurumun camından düşen bir kişi hayatını kaybetti.

- Başkent'te yüksekten düşen bir kişi hayatını kaybetti

ANKARA - Ankara'daki bir kurumun camından düşen bir kişi hayatını kaybetti.

Olay, sabah saatlerinde Yenimahalle ilçesin Mevlana Bulvarı üzerinde bulunan bir kamu kurumunda meydana geldi. Yüksek katlardaki camlardan birisinin düştüğünü ihbarını alan polis ve sağlık ekipleri olay yerine intikal etti. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk belirmelemeler sonucunda düşen kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Olayın sebeninin yapılan incelemenin ardından belirleneceği bildirildi.

Başkent'te yüksekten düşen bir kişi hayatını kaybetti
Başkent'te yüksekten düşen bir kişi hayatını kaybetti
Başkent'te yüksekten düşen bir kişi hayatını kaybetti
Başkent'te yüksekten düşen bir kişi hayatını kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Çalıştığı kurumun terasında atlayan şube müdürü, hayatını kaybetti
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