Başkent'te yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti - Haberler
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Başkent'te yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Başkent'te yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti Başkent'te yolun karşısına geçmeye çalışan yaya, bulvar üzerinde seyir halinde olan aracın altında kalarak vefat etti.

Başkent'te yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

ANKARA - Başkent'te yolun karşısına geçmeye çalışan yaya, bulvar üzerinde seyir halinde olan aracın altında kalarak vefat etti.

Olay Altındağ ilçesi Şehit Ömer Halisdemir Bulvarı üzerinde meydana geldi. Karşıdan karşıya geçmeye çalışan bir yaya, sürücüsü belirlenemeyen 06 EG 0801 plakalı aracın çarpması sonucu vefat etti. Olay yerine gelen polis ekipleri hemen güvenlik şeridi ile önlem alırken, aracın çarptığı yayaya ilk müdahale 112 ekiplerince yapıldı. Aracın çarpması ile havaya savrulan vatandaşın olay yerinde vefat ettiği öğrenildi. Olay ile ilgili tahkikat ise devam ediyor.

Başkent'te yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

Başkent'te yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

Başkent'te yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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