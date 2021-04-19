Başkent'te yola düşen beton kolon kazaya neden oldu: 1 yaralı

Ankara'nın Sincan ilçesinde çekici üzerindeki beton kolonun kayarak yola düşmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Ankara'nın Sincan ilçesinde çekici üzerindeki beton kolonun kayarak yola düşmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Sincan istikametinden Malıköy istikametine seyir eden S.Ü.'nün kullandığı beton kolon malzemesi yüklü 06 CFZ 672 plakalı çekici Ziir Vadi mevkiine geldiğinde üzerindeki beton kolon çekicinin viraja hızlı girmesi sonucu kayarak yola düştü. Yola düşen kolon, karşı yönden gelen M.Y'nin kullandığı 06 HND 58 plakalı araca ve ardından aynı istikamette kendi şeridinde seyreden 06 HND 58 plakalı kamyonete çarptı. Kazada 06 HND 58 plakalı araç sürücüsü M.Y. yaralandı. Yaralı sürücü ambulansla hastaneye sevk edildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı