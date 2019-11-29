Başkent'te yol çöktü, araç içine düştü
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Başkent'te yol çöktü, araç içine düştü

Ankara'da seyir halindeki otomobil, çöken yolda oluşan çukura düştü.

29.11.2019 19:40 | Son Güncelleme: 29.11.2019 19:41
Başkent'te yol çöktü, araç içine düştü

'da seyir halindeki otomobil, çöken yolda oluşan çukura düştü.

ilçesi Misket Mahallesi'nde T.D. idaresindeki 06 BMV 42 plakalı otomobil, yolun çökmesi sonucu çukura düştü. Olaydan yara almadan kurtulan sürücü, aracından inerek durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri yolun tek şeridini kapattı.

(Mehmet Kalay - Erdinç Türkcan/İHA)

Kaynak: İHA
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