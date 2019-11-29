Başkent'te yol çöktü, araç içine düştü
Ankara'da seyir halindeki otomobil, çöken yolda oluşan çukura düştü.
29.11.2019 19:31 | Son Güncelleme: 29.11.2019 19:36
Ankara'da seyir halindeki otomobil, çöken yolda oluşan çukura düştü.
Mamak ilçesi Misket Mahallesi'nde T.D. idaresindeki 06 BMV 42 plakalı otomobil, yolun çökmesi sonucu çukura düştü. Olaydan yara almadan kurtulan sürücü, aracından inerek durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri yolun tek şeridini kapattı. - ANKARA
Kaynak: İHA
HABER YORUMLARI