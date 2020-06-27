Başkent'te YKS maratonu
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Başkent'te YKS maratonu

ANKARA'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu Temel Yeterlilik Testine (TYT) giren öğrencilerin, sınav saatini beklerken aileleriyle sosyal mesafe kuralına uymadığı görüldü.

Başkent'te YKS maratonu
27.06.2020 11:46 | Son Güncelleme: 27.06.2020 11:50

ANKARA'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu Temel Yeterlilik Testine (TYT) giren öğrencilerin, sınav saatini beklerken aileleriyle sosyal mesafe kuralına uymadığı görüldü.

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi'nde sınava giren adaylar, aileleriyle birlikte sabahın erken saatlerinde okula geldi. Okulun önünde sınav saatini bekleyen öğrenciler ve ailelerinin, koronavirüs tedbirleri kapsamında maske kuralına uyduğu görülürken, sosyal mesafe kuralını ihlal etmeleri dikkat çekti. Okul önünde anne ve babalarıyla birlikte sınav evraklarını son kez kontrol eden öğrenciler, daha sonra tek sıra halinde okula alındı. Sosyal mesafe kuralı gözetilerek, evrakları ve üzerleri kontrol edilen öğrenciler, sınıflara geçti. Öğrenciler, sınıflarda ter dökerken ailelerin bir kısmı dışarıda beklemeye devam etti.


Kaynak: DHA

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