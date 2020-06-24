Başkent'te yine köpek katliamı
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Başkent'te yine köpek katliamı

Başkent'te yine köpek katliamı -Onlarca köpek zehirlendi Ankara'nın Gölbaşı ilçesine bağlı Eymir Mahallesi TEDAŞ mevkiinde 10'larca köpek zehirlendi.

24.06.2020 18:46 | Son Güncelleme: 24.06.2020 18:50

Başkent'te yine köpek katliamı

-Onlarca köpek zehirlendi

ANKARA - Ankara'nın Gölbaşı ilçesine bağlı Eymir Mahallesi TEDAŞ mevkiinde 10'larca köpek zehirlendi.

Yaklaşık 7 yıldır Eymir Gölü'nde sokak hayvanlarını besleyen Hülya Söylemezoğlu bu sabah köpekleri beslemeye çıktığı alanda gördüğü manzara karşısında şaşkına döndü. Birkaç gün önce beslediği 25'e yakın köpekten 10'unun cansız bedeni ile karşılaşan ve köpeklere zehirli tavuk verildiğini fark eden Söylemezoğlu, durumu hemen yetkili mercilere bildirdi. Şikayet üzerine olay yerine gelen emniyet ekipleri ve yetkililer inceleme başlattı. Yapılan inceleme sonucunda köpeklerin zehirlendiği belirlendi. 25 köpekten 10'unun cansız bedenine ulaşılırken, aynı olay yerinde birçok karganın da telef olduğu tespit edildi. Zehirlenerek öldürülen köpeklerin ve kargaların cansız bedenleri olay yerinden kaldırıldı. Civarda bulunan yaklaşık 15 köpeği arama çalışmaları ise devam ediyor.

"Beslemek için geldiğimde 10 köpeğimizin cansız bedenleri ile karşılaştım"

Diğer köpeklerin de ölmüş olabileceğini ifade eden hayvansever Hülya Söylemezoğlu "7 yıldır bu mevkide besleme yapıyorum. TEDAŞ yakınlarında bulunan köpeklerde yolumun üzerinde olduğu için onları da besliyordum. Burada beslediğim 25 köpek var. Beslemek için geldiğimde 10 köpeğimizin cansız bedenleri ile karşılaştım. Zehirli tavuk vermişler. İnanılmaz üzgünüm ve 15'e yakın köpek şuan da kayıp. Onlarda bu tavuklardan yemiştir. İnşallah cansız bedenleri ile karşılaşmam. Bu insanlık dışı bir olaydır. Durumu bildirdik ve şikayetçi olduk. İnceleme başlattılar. Maalesef yasalarda bu hayvanlar 'mal' olarak geçiyor. Onlar 'mal' değil, 'can'. Caydırıcı cezalar olmadığı için bu manzaralarla karşılaşıyoruz. İnanın bunları gördükçe Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşamaktan utanç duyuyorum. Yazıklar olsun" şeklinde konuştu.

Yaşanan olayla ilgili inceleme başlatılırken, köpeklerin nasıl zehirlendiği yapılacak otopsiden sonra belli olacak.

Başkent'te yine köpek katliamı

Kaynak: İHA

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