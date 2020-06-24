Başkent'te yine köpek katliamı Ankara'nın Gölbaşı ilçesine bağlı Eymir Mahallesi TEDAŞ mevkiinde 10 köpek zehirlendi.

Ankara'nın Gölbaşı ilçesine bağlı Eymir Mahallesi TEDAŞ mevkiinde 10 köpek zehirlendi.

Yaklaşık 7 yıldır Eymir Gölü'nde sokak hayvanlarını besleyen Hülya Söylemezoğlu, bu sabah köpekleri beslemeye çıktığı alanda gördüğü manzara karşısında şok oldu. Birkaç gün önce beslediği 25'e yakın köpekten 10'unun öldüğünü ve köpeklere zehirli tavuk verildiğini gören Söylemezoğlu, durumu hemen yetkili mercilere bildirdi. Şikayet üzerine olay yerine gelen emniyet ekipleri ve yetkililer inceleme başlattı. Yapılan incelemede 25 köpekten 10'unun ve birçok karganın zehirlenerek telef olduğu tespit edildi. Zehirlenerek öldürülen köpeklerin ve kargaların leşleri olay yerinden kaldırıldı. Civarda bulunan yaklaşık 15 köpeği arama çalışmaları ise devam ediyor.

"Beslemek için geldiğimde 10 köpeğimizin cansız bedenleri ile karşılaştım"

Diğer köpeklerin de ölmüş olabileceğini ifade eden hayvansever Hülya Söylemezoğlu, "7 yıldır bu mevkide besleme yapıyorum. TEDAŞ yakınlarında bulunan köpeklerde yolumun üzerinde olduğu için onları da besliyordum. Burada beslediğim 25 köpek var. Beslemek için geldiğimde 10 köpeğimizin cansız bedenleri ile karşılaştım. Zehirli tavuk vermişler. İnanılmaz üzgünüm ve 15'e yakın köpek şu anda kayıp. Onlar da bu tavuklardan yemiştir. İnşallah cansız bedenleri ile karşılaşmam. Bu insanlık dışı bir olaydır. Durumu bildirdik ve şikayetçi olduk. İnceleme başlattılar. Maalesef yasalarda bu hayvanlar 'mal' olarak geçiyor. Onlar 'mal' değil, 'can'. Caydırıcı cezalar olmadığı için bu manzaralarla karşılaşıyoruz. İnanın bunları gördükçe Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşamaktan utanç duyuyorum. Yazıklar olsun" şeklinde konuştu.

Yaşanan olayla ilgili inceleme başlatılırken, köpeklerin nasıl zehirlendiği yapılacak incelemeden sonra belli olacak. - ANKARA

Kaynak: İHA