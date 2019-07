Başkent'te yaz şenlikleriyle yaz bir başka güzel olacak

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkentlilerin doya doya eğlenecekleri yaz şenliklerini başlattı

Konser, animasyon gösterileri ve yarışmaların yer aldığı şenliklerde başkentliler aileleriyle birlikte keyifli yaz akşamları yaşayacak

Yaz boyunca her hafta sonu Büyükşehir belediyesine ait rekreasyon alanları ve parklarında düzenlenecek yaz şenliklerinin, 6-7 Temmuz'daki adresi ise Altınpark olacak

Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımı ise 6 Temmuz'dan itibaren Ankara Kalesi'nde her Cumartesi günü gösterilerine başlayacak

ANKARA - Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkentlilerin yaz aylarını dopdolu ve eğlenerek geçirebilmesi için "Yaz Şenlikleri" düzenliyor.

İlki Gençlik Parkında başlayan şenliklerin ikincisi, 6-7 Temmuz'da Altınpark ile devam edecek.

Her hafta sonu ayrı parkta eğlence

Yaz boyunca her hafta sonu Başkent'in farklı bir parkında gerçekleştirilecek şenlikler, saat 19.00-21.00 saatleri arasında düzenlenecek.

"Yaz Şenlikleri" adı altında bu yıl ilk kez yapılan programlarla, Başkent'in yaz akşamları eğlence dolu olacak. Büyükşehir Belediyesi'ne ait rekreasyon alanları ile parklarında düzenlenecek olan şenliklerin 6 Temmuz Cumartesi ve 7 Temmuz Pazar günkü adresi ise Altınpark olacak.

Başkentliler aileleriyle birlikte; konserler, animasyon gösterileri, yarışmalar ve küçük hediyelerle unutulmaz bir yaz eğlencesi yaşayacak.

Ankara Kalesi'nde Mehteran Takımı Konserleri başlıyor

Sosyal ve kültürel etkinlikleriyle yerli ve yabancı turistlerin Başkent'e gelmesini amaçlayan Büyükşehir Belediyesi, Ankara Kalesi'nde Mehteran Takımı gösterileri de düzenliyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımı bundan sonra Ankara Kalesi'nde Cumartesi günleri vatandaşlarla buluşacak. Mehteran Takımı, bu yazın ilk gösterisini 6 Temmuz Cumartesi günü saat 14.00'da gerçekleştirecek.

Kaynak: İHA