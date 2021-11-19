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Başkent'te yaşanan patlamada göçük altından çıkarılan baba kız son yolculuğuna uğurlanıyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Başkent'te yaşanan patlamada göçük altından çıkarılan baba kız son yolculuğuna uğurlanıyor Ankara'nın Keçiören ilçesinde bir binada yaşanan patlama sonrası göçük altında yaşamını yitiren baba ve kız son yolculuğuna uğurlanıyor.

ANKARA (İHA) - Başkent'te yaşanan patlamada göçük altından çıkarılan baba kız son yolculuğuna uğurlanıyor

ANKARA - Ankara'nın Keçiören ilçesinde bir binada yaşanan patlama sonrası göçük altında yaşamını yitiren baba ve kız son yolculuğuna uğurlanıyor.

Ankara'nın Keçiören ilçesinde bir apartmanda meydana gelen patlamada 3'ü ağır 4 kişi yaralanmış ve 1'i çocuk olmak üzere 2 kişi hayatını kaybetmişti. Patlama sonrası göçük altında cansız bedenlerine ulaşılan baba kız, Muhammed Kahtan ve Melek Kahtan'ın cenaze namazı Ortaköy Mezarlığı'nda ikindi namazına müteakiben kılındı.

Edinilen bilgiye göre, göçük altından yaralı olarak çıkartılan anne Zihne Kahtan'ın durumunun da iyi olmadığı öğrenildi.

Başkent'te yaşanan patlamada göçük altından çıkarılan baba kız son yolculuğuna uğurlanıyor

Başkent'te yaşanan patlamada göçük altından çıkarılan baba kız son yolculuğuna uğurlanıyor

Başkent'te yaşanan patlamada göçük altından çıkarılan baba kız son yolculuğuna uğurlanıyor

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