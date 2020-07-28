Başkent'te yangın sırasında patlayan tüp aracın üzerine düştü Başkent'te yangın sırasında patlayan tüp aracın üzerine düştü Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde 5 katlı bir binanın çatısında çıkan yangın itfaiyenin uzun uğraşları sonucu söndürülürken yangın sırasında patlayan bir piknik tüpün bir aracın üzerine düştüğü ortaya çıktı.

Başkent'te yangın sırasında patlayan tüp aracın üzerine düştü

ANKARA - Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde 5 katlı bir binanın çatısında çıkan yangın itfaiyenin uzun uğraşları sonucu söndürülürken yangın sırasında patlayan bir piknik tüpün bir aracın üzerine düştüğü ortaya çıktı.

Alınan bilgiye göre, Seğmenler Mahallesi Halil Güller Caddesi 925 Sokak'ta bulanan 5 katlı bir binanın asansöründe başladığı iddia edilen yangın çatıyı sardı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri rüzgar nedeniyle yangını söndürmekte zor anlar yaşadı. Yangın çıkan bina ve çevredeki binalar tahliye edildi. Yangın nedeniyle mahalle duman altında kaldı. İtfaiyenin uzun süren çalışmaları sonucunda yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Öte yandan yangın sırasında patlayan bir piknik tüpü yaklaşık 100 metre uzaklıkta park halinde bulunan 06 BB 774 plakalı kapalı kasa kamyonetin üzerine düştüğü ortaya çıktı. Araç sahibi Ferdi Alıcı iki patlama sesi duyduğunu belirterek ikinci patlamada aracının üzerine piknik tüpü düştüğünü söyledi. Alıcı, bunun üzerine durumu polise ihbarda bulunduğunu kaydetti. Mahalle sakinleri ise yangın sırasında sokakta çok sayıda çocuğun olduğuna dikkat çekerek olası bir facianın atlatıldığını söylediler.

Kaynak: İHA