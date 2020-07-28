Başkent'te yangın paniği
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Başkent'te yangın paniği

Başkent'te yangın paniği -5 katlı binanın çatısında çıkan yangın itfaiyeye zor anlar yaşattı Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde 5 katlı bir binanın çatısında çıkan yangın itfaiyeye zor anlar yaşattı.

28.07.2020 18:31 | Son Güncelleme: 28.07.2020 21:10

Başkent'te yangın paniği

-5 katlı binanın çatısında çıkan yangın itfaiyeye zor anlar yaşattı

ANKARA - Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde 5 katlı bir binanın çatısında çıkan yangın itfaiyeye zor anlar yaşattı.

Alınan bilgiye göre, Seğmenler Mahallesi Halil Güller Caddesi 925 Sokak'ta bulanan 5 katlı bir binanın asansöründe başladığı iddia edilen yangın çatıyı sardı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri rüzgar nedeniyle yangını söndürmekte zor anlar yaşadı. Yangın çıkan bina ve çevredeki binalar tahliye edildi. Yangın nedeniyle mahalle duman altında kaldı. İtfaiyenin uzun süren çalışmaları sonucunda yangın kontrol altına alınabildi.

Başkent'te yangın paniği

Kaynak: İHA

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