Başkent'te yangın: 4 kişi hayatını kaybetti
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Başkent'te yangın: 4 kişi hayatını kaybetti

Ankara'nın Altındağ ilçesinde bir apartmanda çıkan yangında 4 kişi hayatını kaybetti.

01.01.2020 08:02 | Son Güncelleme: 01.01.2020 08:07
Başkent'te yangın: 4 kişi hayatını kaybetti

'nın ilçesinde bir apartmanda çıkan yangında 4 kişi hayatını kaybetti.


Alınan bilgiye göre, Altındağ ilçesinde bir apartmanda henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangında ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti. Dumandan etkilenen bazı apartman sakinleri ise hastaneye kaldırıldı. - ANKARA

Kaynak: İHA
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