Başkent'te yangın: 4 kişi hayatını kaybetti

01.01.2020 08:02 | Son Güncelleme: 01.01.2020 08:07

Ankara'nın Altındağ ilçesinde bir apartmanda çıkan yangında 4 kişi hayatını kaybetti.



Alınan bilgiye göre, Altındağ ilçesinde bir apartmanda henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangında ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti. Dumandan etkilenen bazı apartman sakinleri ise hastaneye kaldırıldı. - ANKARA

Kaynak: İHA