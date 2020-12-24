Başkent'te yağan kar sokakları buz pateni pistine çevirdi

Başkent'te gece başlayan kar yağışı sokakları buz pistine çevirdi. Buz pistine dönen caddelerde sürücüler zor anlar yaşadı.

Ankara'da etkili olan kar yağışı nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Çankaya ilçesinde Hollanda Caddesi'nde kontrolden çıkan bir otomobil kayarak başka bir araca çarparak durabildi. Yaşanan kaza anı bir vatandaş tarafından görüntülendi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı