Başkent'te VillaBank operasyonu
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Başkent'te VillaBank operasyonu

Ankara'da Sincan Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda Ankara Asayiş Şube dolandırıcılık Büro amirliği ekiplerinin 2 aylık planlı projeli çalışması doğrultusunda yapılan eş zamanlı operasyonda aynı villada yaşayan örgüt mensupları yakalandı.

Başkent'te VillaBank operasyonu
30.06.2020 09:07 | Son Güncelleme: 30.06.2020 09:21

Ankara'da Sincan Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda Ankara Asayiş Şube dolandırıcılık Büro amirliği ekiplerinin 2 aylık planlı projeli çalışması doğrultusunda yapılan eş zamanlı operasyonda aynı villada yaşayan örgüt mensupları yakalandı.

Sincan Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda Ankara Asayiş Şube dolandırıcılık Büro amirliği ekiplerinin 2 aylık planlı projeli çalışmasında bazı kişilerin aynı gayrimenkulü birden fazla kişiye satarak onları dolandırdıkları tespit edildi. Zanlıların villa satışı için anlaştıkları mağdurlardan tapu devrini aldıkları ancak parasını ödemedikleri belirlendi. Satılık villaların sahipleri ile alıcı gibi ile iletişim kuran şebeke elemanların Bankaya giderek bir miktar para yatırarak, tapu devrini gerçekleştirdikleri tespit edildi.

Zanlıların yapılan teknik takipte sürekli telefon değiştirdikleri ve dinlemeye karşı tedbir aldıkları anlaşıldı. Şüphelilerin mağdurlarla bankada para alışverişleri kameralara yansıdı. Yapılan ev aramasında 161 adet hazır GSM sim kartı ile geçti. Şüpheliler ifade aşamasında tapeleri görünce inkar edemediler suçlarını itiraf ettiler.

7 zanlı lüks bir havuzlu villada yakalandı. Mahkemeye sevk edilen 7 zanlı tutuklanarak cezaevine konuldu. - ANKARA

Kaynak: İHA

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