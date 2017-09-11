Başkent'te Uyuşturucuyla Mücadele

Ankara'da geçen hafta düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında, haklarında işlem yapılan 61 şüpheliden 12'si tutuklandı.



AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 3-10 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilen operasyonlarda, 2 kilo 854 gram esrar, 423 gram eroin, 427 gram kokain, 23 gram skunk, 135 gram bonzai, 29 gram afyon sakızı olmak üzere toplam 3 kilo 891 gram uyuşturucu madde, 97 uyuşturucu hap ele geçirildi.



Uyuşturucu satıcısı ve kullanıcısı oldukları iddiasıyla 59, bulundurma ve benzer suçlardan ise 2 kişi hakkında yasal işlem yapıldı. 61 şüpheliden 12'si, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Zanlıların ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, 1 tabanca, 1 şarjör, 1 hassas terazi, 565 mermi ve uyuşturucu satışından elde edildiği belirlenen 24 bin 790 lira ve 75 avroya el konuldu.