Başkent'te Uyuşturucuyla Mücadele
Ankara'da geçen hafta düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında, haklarında işlem yapılan 61 şüpheliden 12'si tutuklandı.
Ankara'da geçen hafta düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında, haklarında işlem yapılan 61 şüpheliden 12'si tutuklandı.
AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 3-10 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilen operasyonlarda, 2 kilo 854 gram esrar, 423 gram eroin, 427 gram kokain, 23 gram skunk, 135 gram bonzai, 29 gram afyon sakızı olmak üzere toplam 3 kilo 891 gram uyuşturucu madde, 97 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Uyuşturucu satıcısı ve kullanıcısı oldukları iddiasıyla 59, bulundurma ve benzer suçlardan ise 2 kişi hakkında yasal işlem yapıldı. 61 şüpheliden 12'si, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Zanlıların ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, 1 tabanca, 1 şarjör, 1 hassas terazi, 565 mermi ve uyuşturucu satışından elde edildiği belirlenen 24 bin 790 lira ve 75 avroya el konuldu.