Başkent'te uyuşturucu ticareti yapan 2 kardeş otel odasında yakalandı
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Başkent'te uyuşturucu ticareti yapan 2 kardeş otel odasında yakalandı

Başkent'te uyuşturucu ticareti yapan 2 kardeş otel odasında yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Ankara'da uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen 2 yabancı uyruklu kardeş, piyasa değeri 250 bin TL olan 1 kilogram uyuşturucu madde ile saklandıkları otel odasında yakalandı.

Ankara'da uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen 2 yabancı uyruklu kardeş, piyasa değeri 250 bin TL olan 1 kilogram uyuşturucu madde ile saklandıkları otel odasında yakalandı.

Keçiören İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Afgan uyruklu Z.K. ve kız kardeşi E.D.'nin uyuşturucu madde ticareti yaptığına dair bilgi aldı. Ekipler uyuşturucu satıcıları Z.K ile E.D.'yi yakalamak için çalışma başlattı. Çalışmalar sonucunda polis ekipleri 2 kardeşin yakalanmamak için sürekli adres değiştirdiklerini tespit etti. Ekipler 2 kardeşin bir otel odasında saklandıklarını tespit etti. Yapılan baskın sonucunda 2 kardeş yakayı ele verirken, piyasa değeri 250 bin TL olan 1 kilo metanfetamin isimli uyuşturucu madde ele geçirildi. Uyuşturucu ticareti yapan 2 zanlı, gözaltına alınarak emniyete götürüldü. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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