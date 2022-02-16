Başkent'te uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı - Haberler
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Başkent'te uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Başkent'te uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı

Ankara'nın Keçiören ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bin 226 kutu sentetik ecza maddesi ele geçirilirken, 6 kişi gözaltına alındı.

ANKARA (İHA) - Ankara'nın Keçiören ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bin 226 kutu sentetik ecza maddesi ele geçirilirken, 6 kişi gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Keçiören ilçesinde bir eve düzenledikleri operasyonda bin 226 kutu sentetik ecza maddesi ele geçirdi. Kutularda toplam 68 bin 656 adet hap olduğu öğrenilirken, yakalanan 6 şüpheli ise gözaltına alındı. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Ankara Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Narkotik, Ankara, 3. Sayfa, Haberler

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