Son dakika haber | Başkent'te uyuşturucu operasyonu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika haber | Başkent'te uyuşturucu operasyonu

30.12.2020 14:21 | Son Güncelleme: 30.12.2020 14:27
Son dakika haber | Başkent'te uyuşturucu operasyonu

Son dakika gündem haberine göre Ankara'da narkotik ekiplerinin il genelinde uyuşturucu tacirlerine yönelik yaptığı çalışmalarda 16 şahıs yakalanırken, çok miktarda uyuşturucu ve uyuşturucu hap ele geçirildi.

Ankara'da narkotik ekiplerinin il genelinde uyuşturucu tacirlerine yönelik yaptığı çalışmalarda 16 şahıs yakalanırken, çok miktarda uyuşturucu ve uyuşturucu hap ele geçirildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Çankaya ilçesinde "Deniz" lakaplı Mehmet K'nın metamfetamin sattığı ihbarı üzerine yapılan çalışmalar sonucunda İran uyruklu Ahmed R. ve Mehmet K. yakalandı. Şüphelilerden Ahmed R'nin üzerinde bin 25 gram metamfetamin ve 105 gram afyon sakızı ele geçirildi.

Narkotik ekipleri, araçla Serkan Ş., Tolga Ü. ve Muhammed Y.G. adlı kişilerin İstanbul'dan Ankara'ya yüklü miktarda uyuşturucu madde getireceği ihbarı üzerine de harekete geçti. Çalışmalar sonucunda Muhammed Y.G., Tolga Ü. ve Serkan Ş., 1 kilogram bonzai maddesi ile birlikte yakalandı.

İl genelinde 9 farklı olayda 17,65 gram eroin, 125 adet captagon, 818 adet extacy, bin 25 gram metamfetamin, 1 kilogram bonzai, 105 gram afyon sakızı ve 3 adet hassas terazi ele geçirilirken, toplam 16 şahıs gözaltına alındı. Bu şahıslardan 9'u "uyuşturucu-uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan adliyeye sevk edildi.

(Mustafa Cenik - Yunus Özkan/İHA)

Son dakika haber | Başkent'te uyuşturucu operasyonu
Son dakika haber | Başkent'te uyuşturucu operasyonu
Son dakika haber | Başkent'te uyuşturucu operasyonu
Son dakika haber | Başkent'te uyuşturucu operasyonu
Son dakika haber | Başkent'te uyuşturucu operasyonu
Son dakika haber | Başkent'te uyuşturucu operasyonu
Son dakika haber | Başkent'te uyuşturucu operasyonu
Son dakika haber | Başkent'te uyuşturucu operasyonu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Öznur Çalık Yaşar Güler Seyit Torun Kemal Kılıçdaroğlu Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Enis Arıkan Demet Akalın Burak Özçivit Tamer Karadağlı
Spor Arda Turan Okan Buruk Samet Aybaba Rıza Çalımbay Sergen Yalçın
Tüm Haberler Ocak Türk Maltepe Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber | Başkent'te uyuşturucu operasyonu - Haberler 3. Sayfa
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.12.2020 14:46:15. #1.15#
title