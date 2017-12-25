Başkent'te Uyuşturucu Operasyonları

Ankara Emniyet Müdürlüğü tarafından uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan operasyonlarda çok sayıda şahıs yakalandı.



Ankara Valiliği, Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, 17.12.2017-24.12.2017 tarihleri arasında "Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapma, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alma, kabul etme veya bulundurma ya da uyuşturucu veya uyarıcı kullanma suçları" ile ilgili 25 ayrı olayda; 44 şüpheli şahsa uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapma suçundan, 31 şüpheli şahsa kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alma, kabul etme veya bulundurma ya da uyuşturucu veya uyarıcı kullanma suçlarından, 1 şüpheli şahsa ise diğer suçlardan işlem yapıldığını açıkladı.



Olaylar ile ilgili olarak yakalanan şüphelilerden 33'ü Şube Müdürlüğünden Cumhuriyet Savcılığı talimatıyla salıverildiği, 31 şahsın ise tutuklanarak cezaevine teslim edildiği belirtilirken, 1 şahısın adli kontrolle, 11 şahısın ise savcılıktan serbest bırakıldığı kaydedildi.



Ayrıca, bin 118 gram esrar maddesi, 111 gram eroin maddesi, 70 gram kokain maddesi, 7 bin 139 adet sentetik ecstasy hap, 267 gram skunk maddesi, 109 gram bonzai maddesi, 2 adet sentetik ecza, 3 adet hassas terazi, 1 adet tabanca, 1 adet tabanca şarjörü, 9 adet tabanca fişeği, uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 27 bin 550 TL ele geçirildi. - ANKARA