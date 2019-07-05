Başkent'te Urumçi katliamında ölenler anıldı

ANKARA - Doğu Türkistan'ın başkenti Urumçi'de yaşanan katliamda yaşamını yitiren Uygur Türkleri, katliamın 10'uncu yılında Ankara'da anıldı.

Doğu Türkistan'ın başkenti Urumçi'de yaşanan katliamın 10'uncu yılında yaşamını yitirenler Ulus'ta Atatürk heykelinin önünde düzenlenen törenle anıldı. Anma törenine Doğu Türkistan Kültür ve Dayanışma Derneği Genel Başkanı Seyit Tümtürk ve çok sayıda vatandaş katıldı. Doğu Türkistan Kültür ve Dayanışma Derneği Genel Başkanı Seyit Tümtürk, "Bugün burada bundan 10 yıl önce Doğu Türkistan'ın başkenti Urumçi'de Çin Komünist işgalcileri tarafından gerçekleştirilen, tarihe Urumçi katliamı olarak geçen 5 Temmuz olaylarının 10'uncu yılında tüm şehitlerimizi anıyorum. Bu işgalin günümüzde de soykırımla anıldığını bir kere daha hatırlatmak istiyoruz. Doğu Türkistan'daki Urumçi katliamında kaçı kayıp, onların akıbeti ile ilgili halen bilgi alamıyoruz. Biz biliyoruz ki Urumçi'de insanlar sırf Türk ve Müslüman olduğu için katledilerek toplu mezarlara defnedildi. Bu dünya ve insanlığın önünde yapıldı" dedi.

Kaynak: İHA