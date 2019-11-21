Başkent'te ulaşım çalıştayı toplandı

21.11.2019 00:31 | Son Güncelleme: 21.11.2019 00:37

Ankara Büyükşehir Belediyesi, kent yaşamında önemli bir yere sahip olan toplu taşıma alanında gelecek ulaşım politikalarının oluşturulması amacıyla "Ankara Ulaşım Çalıştayı" düzenledi.



EGO Genel Müdürlüğü, Başkent'te yüksek kaliteli, çevreye saygılı ve vizyonel bir ulaşım politikası inşa etmek için tüm paydaşları bir araya getirirken, çalıştayın açılış konuşmasını Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş yaptı.



Başkan Yavaş'tan "Ortak Akıl" vurgusu



Akademisyenlerden sivil toplum kuruluşlarına her kesimin görüşünü almak istediklerini vurgulayan Başkan Yavaş, Başkent ulaşımının yeni yol haritasını belirlemek istediklerini söyledi. "Ben mesleğim itibarıyla ulaşım sektöründe trafiği bir dolmuşçu kadar bilemem" diyen Başkan Yavaş, ulaşım sorununun çözümü için ortak akıl vurgusu yaparak hem projeleri anlattı hem de önemli tespitlerde bulundu:



"Dünyada herkes bu ulaşım meselesini bir şekilde çözüyor. Biz de çözeceğiz. Bilim adamlarıyla, sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte çözeceğiz. Ankara'da ücretsiz taşıdığımız yolcu sayısı günlük yüzde 30, zarar ise 630 milyon lira. Moskova Belediye Başkanıyla bir protokol imzaladık. Oradaki toplantıda Helsinki Belediye Başkanı bana bisikletle ulaşımda maalesef yüzde 85'i geçemedik, dedi. Ankara'da bu oran yüzde sıfır. Bu sebepten dolayı 56 kilometrelik bir bisiklet yolu inşaatına başladık. Geçmiş yönetimleri eleştirmek gibi bir huyumuz yok ama Ankara'da toplu taşıma ihmal edilmiş. 2010 yılında EGO'ya bağlı 2 bin 37 otobüsümüz vardı, Büyükşehir Yasasıyla, ilçeler de dahil edilince Ankara'nın nüfusu 6 milyon nüfusa yaklaştı. Şu anki otobüs sayımız bin 540, bunlardan 200 tanesi ilçelere çalışıyor. Önümüzdeki yıl yüzde 90'ı doğalgazlı (CNG) 300 otobüs daha alacağız. Ankara'nın göbeğinden geçen banliyö treni var bu treni günlük 51 bin 600 kişi kullanıyor. Bu hizmetten en az 300-400 bin kişinin yararlanması lazım."



Ankara'da mesai saatlerinde değişiklik önerisi



Ankara genelinde dolmuşlar hariç, EGO Otobüsleri, Özel Halk Otobüsleri, ANKARAY, Metro ve son olarak da akıllı taksiler sayesinde anlık olarak kaç yolcunun taşındığı bilgisine ulaşabildiklerini belirten Başkan Yavaş, trafik yoğunluğunu azaltacak çözüm önerisini de paylaştı:



"Seçim dönemi projelerimiz arasında Ankara'da mesai saatlerini değiştirmek vardı. Ankara'da sabah saatlerinde insanlar trafikte uzun zaman kaybediyor. En azından kamuda olmasa bile özel sektörde çalışma saatlerini değiştirmek suretiyle Ankaralıların ücretsiz veya çok düşük bir miktar ücretle taşınması ile ilgili bu projemizi çözmek için uğraşıyoruz."



Ulaşımda çılgın projeler olmayacak



EGO Genel Müdürü Nihat Alkaş, toplu ulaşım politikalarında katılımcı yönetim anlayışını benimsediklerinin altını çizerek, çılgın projeler yerine ayağı yere basan projeleri hayata geçireceklerini açıkladı:



"Sürdürülebilir Ulaşım Master Planı'nı hazırlamayı önemsiyoruz. Böylece şehrimizin geleceği için 20 yıllık bir sürdürülebilir ulaşım politikası oluşturup bu vizyonla projelerimizi en kısa zamanda birer birer hayata geçireceğiz. Önceliklerimiz arasında yer alan Bisiklet Yolu Projemizde teknik etütlerimiz tamamlanmak üzere. Üç ay gibi kısa bir süre içinde Bisiklet Yolu inşaatına başlayacağız. Avrupa Birliği ve ABD kaynaklı yaklaşık 45 milyon TL hibe bizim için çok önemli bu projede. Bundan sonra finansman yapımıza uygun olmayan büyük kaynak tahsisi gerektiren çılgın projeler olarak adlandırılan ulaşım yatırımlarından çok ihtiyaçlarımıza karşılık veren bir ulaşım politikası ve bir yatırım anlayışına yönelmek istiyoruz."



20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü'ne denk gelen çalıştayda söz alan Büyükşehir Belediyesi Çocuk Meclisi Başkanı Çağın Aladağ da ulaşım konusundaki görüşlerini dile getirerek, "Trafik kurallarına uyulmaması, hız kurallarının hiçe sayılması, bisiklet yollarının eksikliği, güvenli kaldırım ve alt üst geçitlerinin azlığı biz çocuklar için önemli bir sorun. Bu sorunların çözümü konusunda adımların atılmasını istiyoruz" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA