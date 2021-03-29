Başkent'te ücretsiz internet

Ankara'da Çankaya Belediyesinin, 2015 yılında Kuğulupark'ta başlattığı ve 8 noktaya yaygınlaştırdığı ücretsiz internet hizmetinden, günde bin vatandaş yararlanıyor.

Ankara'da Çankaya Belediyesinin, 2015 yılında Kuğulupark'ta başlattığı ve 8 noktaya yaygınlaştırdığı ücretsiz internet hizmetinden, günde bin vatandaş yararlanıyor.

2015 yılından bu yana kamusal alanda ücretsiz internet uygulamasını sürdüren Çankaya Belediyesi, bu alanda her gün bin vatandaşın hizmet almasını sağlıyor. Çankaya Belediyesi ana hizmet binası, Sakarya Caddesi yaya bölgesi, Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi, Nazım Hikmet Kültür Merkezi, Zübeyde Hanım Sosyal Tesisleri ile Lozan Park, Ahlatlıbel Atatürk Parkı, Ahmed Arif Parkı'nda devam eden ücretsiz internet hizmetine Çankayalılar da yoğun ilgi gösteriyor. 8 noktada verilen ücretsiz internet hizmetinde her gün bin vatandaş dünyaya Çankaya'dan bağlanıyor.

Bin kişi aynı anda kullanabiliyor

Türk Telekom ile işbirliği içinde yürütülen çalışmalar kapsamında ücretsiz internetin etki alanı, bin kişinin aynı anda kullanımına uygun. Ücretsiz wi-fi hizmeti verilen 8 noktada 360 derece konuşlandırılan vericiler sayesinde vatandaşlar, 30 megabit hızında internet hizmeti alabiliyor.

Belediye binasında ücretsiz wi-fi

Belediye binası içerisine de yerleştirilen cihazlarla, Hoş Geldiniz Masası, Mali Hizmetler Vezneler ve İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'ne gelen vatandaşlar da hizmetten yararlanabiliyor. Bina içerisinde bulunan ücretsiz internet etki alanı, 50 vatandaşın aynı anda kullanabilmesine olanak sağlıyor. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı