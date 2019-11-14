14.11.2019 21:15 | Son Güncelleme: 14.11.2019 21:19

Başkent'te turizm fuarı

Başkent Ankara "4. Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı"na ev sahipliği yapıyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin stant açtığı fuarda, Başkent'in tarihi, kültürü ve yöresel zenginlikleri tanıtılıyor

22 ülkeden 60'ı aşkın tur operatörü ve acentenin katıldığı fuar, 14-17 Kasım tarihleri arasında ATO Congresium'da açık olacak

ANKARA - Başkent Ankara'nın turizm açısından gelişmesi ve dünya tarafından tanınmasını sağlamak amacıyla ATO Congresium'da düzenlenen "4. Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı" kapılarını ziyaretçilere açtı.

Fotoğraf sergilerinden ürün şovlarına, müzik dinletileri ve dans gösterilerinden yarışmalara, gezginlerle sohbetlerden konferanslara kadar birçok etkinliğin yer aldığı, 22 ülkeden 60'ı aşkın tur operatörü ve acentenin katıldığı fuarda; Başkent Ankara'nın tarihi, kültürel ve yöresel zenginlikleri de tanıtılıyor.

Büyükşehir standı yoğun ilgi görüyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından açılan standa vatandaşlar yoğun ilgi gösterirken, ziyaretçilere Beypazarı kurusundan Ankara simidine kadar çeşitli ikramlarda bulunuluyor.

Ankara Valisi Vasip Şahin, Ankara Vali Yardımcısı Mustafa Erkayıran, Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Sercan Çığgın, Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Aslı Kuzulu, Kültür ve Turizm İl Müdürü Dr. Kamil Özer ve çok sayıda vatandaş Büyükşehir Belediyesi standını ziyaret etti.

"Ankara'nın marka değerini önemsiyoruz"

Başkent'in tarihi ve kültürel yerlerinin üç boyutlu görüntülerinin yer aldığı Büyükşehir standını gezen Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Sercan Çığgın, "Yaklaşık 6 milyonluk Ankara'nın kültürel ve tarihi mirası ile birlikte sağlık turizmine de katkıda bulunmayı amaçlıyoruz. Fuarları Büyükşehir Belediyesi olarak çok önemsiyoruz. Hem iç turizmde hem dış turizmde Ankara'ya fazlasıyla insan çekmenin gayretindeyiz. Ankara'nın marka değerini önemsiyoruz" dedi.

Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Aslı Kuzulu ise Ankara'nın tanıtımı için yeni projeler üzerinde çalıştıklarının altını çizerek, şöyle konuştu:

"Fuarların Başkent'in tanıtımı için çok önemli olduğunu düşünüyorum. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş, daha önce Beypazarı ilçemizi turizm değerleriyle ön plana çıkararak, tüm ülkede ve dünyada tanınmasını sağlamıştı. Şimdi de Ankara'nın turizmine çok önem veren bir belediye başkanımız var. Dolayısıyla bu fuarda Büyükşehir Belediyesi olarak hiç düşünmeden yerimizi aldık."

Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı tarafından hazırlanan Ankara Turizm Haritası ve Ankara Şehir Rehberi'nin ziyaretçilere dağıtıldığı fuar, 17 Kasım Pazar gününe kadar açık kalacak.

Kaynak: İHA