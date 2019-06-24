Başkent'te trafik magandaları meşale yaktı

Başkent'te trafik magandaları meşale yaktı

Başkent'te trafik magandaları meşale yaktıANKARA - Ankara'nın Mamak ilçesinde trafik magandaları otomobilleri ile ilerlerken meşale yakarak trafiğin seyrini tehlikeye attı.

Başkent'te trafik magandaları meşale yaktı
ANKARA - Ankara'nın Mamak ilçesinde trafik magandaları otomobilleri ile ilerlerken meşale yakarak trafiğin seyrini tehlikeye attı.
Ankara'nın Mamak ilçesi Natoyolu Caddesi üzerinde Abidinpaşa istikametinde ilerleyen sürücüsünün kimliği belirlenemeyen 48 E 3515 plakalı otomobil içerisinden meşaleler yakıldı. Trafik magandalarının otomobilin camından sarkıttıkları meşalelerden çıkan yoğun ışık ve kıvılcımlar, hem sürücü ve yolcuları hem de trafikte ilerleyen diğer araçları tehlikeye soktu.

Kaynak: İHA
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