Başkent'te trafik kazası: 6 yaralı
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Başkent'te trafik kazası: 6 yaralı

15.03.2021 08:15 | Son Güncelleme: 15.03.2021 09:06
Başkent'te trafik kazası: 6 yaralı

Ankara'nın Çubuk ilçesinde kontrolden çıkan otomobil önce takla attı ve sonra kaldırımda yürüyen yayalara çarptı.

Ankara'nın Çubuk ilçesinde kontrolden çıkan otomobil önce takla attı ve sonra kaldırımda yürüyen yayalara çarptı. Kazada 6 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Çubuk İlçesinde Ankara Bulvarı üzerindeki Emniyet Kavşağı'nı geçtikten sonra M. S. idaresindeki 38 SP 395 plakalı otomobil henüz nedeni öğrenilemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak devrildi. Kontrolden çıkan otomobil ardından kaldırımda yürüyüş yapan H.S. ve B.S. çiftine çarptı.

Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda sağlık eksi sevk edildiği kazada, sürücüyle birlikte otomobilde bulunan O.G., Y. K., K. B., B.G. yaralandı. Yayalardan H.S. ve B.S. çiftinin de yaralandığı kazada yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Çubuk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazada hurdaya dönen otomobil ise bekçilerin de yardımıyla çekici tarafından kaldırıldı.

Olay ile ilgili polis ekipleri soruşturma başlattı.

(İHA)

Başkent'te trafik kazası: 6 yaralı
Başkent'te trafik kazası: 6 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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