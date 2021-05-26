Başkent'te trafik kazası; 3 yaralı
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Başkent'te trafik kazası; 3 yaralı

Başkent'te trafik kazası; 3 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Ankara'nın Sincan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Ankara'nın Sincan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Fatih Caddesi Orhangazi Cadde kavşağında meydana gelen kazada, sürücü Mehmet E. idaresindeki 06 HA 5460 plakalı araç Mehmet İ.'nin kullandığı 06 ED 2021 plakalı araç ile çarpıştı.

Kaza sonucu 06 HA 5460 plakalı araç içinde yolcu konumunda bulunan Yasemin E. (32) Kübra G. (22) Kenan Ç. (38) yaralandı. Yarılar olay yerine gelen ambulanslarla Doktor Nafiz Körez Devlet Hastanesi ve Yenimahalle Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. - ANKARA

Başkent'te trafik kazası; 3 yaralı
Başkent'te trafik kazası; 3 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Taksici ve yolcunun kısa mesafe kavgası kamerada
Taksici ve yolcunun kısa mesafe kavgası kamerada
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