Başkent'te trafik kazası: 2 yaralı

Başkent'te trafik kazası: 2 yaralı

Ankara'nın Sincan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

19.08.2019 17:07
Başkent'te trafik kazası: 2 yaralı

Ankara'nın Sincan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Sincan ilçesi Selçuklu Mahallesi Hürriyet Caddesi üzerinde meydana gelen kazada, 16 KD 230 plakalı araç ile 44 EA 036 plakalı araç çarpıştı. Kazada 44 EA 036 plakalı araçta bulunan 2 kişi yaralandı. Yaralılar Rabiya B. ve Esra S., olay yerinde sağlık ekiplerinin yaptıkları ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. - ANKARA

Kaynak: İHA
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