Alt geçitte takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Alt geçitte takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Alt geçitte takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı Ankara'nın Sincan ilçesinde alt geçitte takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Alt geçitte takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı

ANKARA - Ankara'nın Sincan ilçesinde alt geçitte takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ayaş Caddesi üzerinde Y.G. yönetimindeki 06 BVH 372 plakalı otomobil alt geçitte kontrolden çıkarak takla attı. Kaza sonucunda araç sürücüsü Y.G. yaralandı. Olay yerine gelen ambulans ile yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı. Kaza yapan aracın çekilmesinin ardından bir süre kapanan Ayaş caddesi trafiğe açıldı.

Alt geçitte takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı
Alt geçitte takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı
Alt geçitte takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı
Alt geçitte takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı
Alt geçitte takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı
Alt geçitte takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Gökşen Efe

Kahramanmaraş'ta otomobil evin duvarına çarptı: 1 ölü, 5 yaralı
Kahramanmaraş'ta otomobil evin duvarına çarptı: 1 ölü, 5 yaralı
Polisten kaçan şüpheliler, otomobille İrem'e çarpıp ölümüne neden oldu
Polisten kaçan şüpheliler, otomobille İrem'e çarpıp ölümüne neden oldu
İstanbul'da hafif ticari araç, yolcu dolu otobüs durağına daldı: 1 ölü, 7 yaralı
İstanbul'da hafif ticari araç, yolcu dolu otobüs durağına daldı: 1 ölü, 7 yaralı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Yaşar Güler Hamid Karzai Emine Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Haluk Levent Mesut Akusta Defne Samyeli
Spor Diego Marcao Max Meyer Fatih Terim Alper Yılmaz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Alt geçitte takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.9.2021 18:34:57. #1.15#

title