Alt geçitte takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı

Alt geçitte takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı Ankara'nın Sincan ilçesinde alt geçitte takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Alt geçitte takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı

ANKARA - Ankara'nın Sincan ilçesinde alt geçitte takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ayaş Caddesi üzerinde Y.G. yönetimindeki 06 BVH 372 plakalı otomobil alt geçitte kontrolden çıkarak takla attı. Kaza sonucunda araç sürücüsü Y.G. yaralandı. Olay yerine gelen ambulans ile yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı. Kaza yapan aracın çekilmesinin ardından bir süre kapanan Ayaş caddesi trafiğe açıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Gökşen Efe