Başkent'te trafik kazası: 1 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Başkent'te trafik kazası: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Başkent'te trafik kazası: 1 yaralı

Ankara'nın Sincan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki aracın karıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Ankara'da yaşayan kardeşi koronaya yakalanan adam İstanbul'da temaslı olarak karantinaya alındı
Ankara'da yaşayan kardeşi koronaya yakalanan adam İstanbul'da temaslı olarak karantinaya alındı

Ankara'nın Sincan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki aracın karıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ankara'nın Sincan ilçesinde sürücü A.K. yönetimindeki 06 HB 2451 plakalı aracıyla Temelli yönünden Yenikent istikametine seyir halindeyken Zir vadisi mevkiinde karşı yönden gelen F.K. idaresindeki 06 BHH 48 plakalı çekiciyle çarpıştı. Kazada sürücü A.K yaralandı. Yaralı olay yerine gelen ambulans ile hastaneye sevk edildi. - ANKARA

Başkent'te trafik kazası: 1 yaralı
Başkent'te trafik kazası: 1 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Süleyman Soylu Vladimir Putin Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hazal Kaya Burak Deniz Hande Erçel Murat Yıldırım
Spor Arda Turan Cüneyt Çakır Sergen Yalçın Mustafa Cengiz Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Bursa Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Başkent'te trafik kazası: 1 yaralı
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.4.2021 12:55:22. #1.16#

title