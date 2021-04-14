Başkent'te trafik kazası: 1 yaralı

Ankara'nın Sincan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki aracın karıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Ankara'nın Sincan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki aracın karıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ankara'nın Sincan ilçesinde sürücü A.K. yönetimindeki 06 HB 2451 plakalı aracıyla Temelli yönünden Yenikent istikametine seyir halindeyken Zir vadisi mevkiinde karşı yönden gelen F.K. idaresindeki 06 BHH 48 plakalı çekiciyle çarpıştı. Kazada sürücü A.K yaralandı. Yaralı olay yerine gelen ambulans ile hastaneye sevk edildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı