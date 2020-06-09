Başkent'te trafik kazası: 1 yaralı Başkent'te trafik kazası: 1 yaralı Ankara'nın Sincan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Başkent'te trafik kazası: 1 yaralı

ANKARA - Ankara'nın Sincan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza Ankara'nın Sincan ilçesi Ahimesut Bulvarı üzerinde meydana geldi. Ahimesut Bulvarında ilerleyen 06 BHA 243 plakalı otomobil sürücüsü E.K henüz nedeni bilinmeyen bir sebepten ötürü seyir halinde bulunan C.D. sürücüsünün kullandığı 06 GTA 32 plakalı otomobile çarptı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar sağlık ekipleri ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri E.K'ya yaptığı ilk müdahalenin ardından çevredeki hastaneye sevk etti. Polis ekipleri kaza ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA