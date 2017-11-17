Başkent'te trafik kazası,1 yaralı



ANKARA - Başkent'te meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ankara çevre yolu karapürçek kavşağı'nda meydana gelen kazada, Engin bulut yönetimindeki 06 BJ 2272 plakalı kamyon kontrolden çıkarak devrildi. Kaza sonucu kamyon şoförü Engin Bulut yaralandı. Yaralı şoför olay yerine gelen ambulans ile hastaneye sevk edildi. Çevre yolunda trafik bir süre kontrollü olarak verildi.