Başkent'te trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı
Başkentte meydana gelen trafik kazasında bir kişi öldü, iki kişi yaralandı.
Başkentte meydana gelen trafik kazasında bir kişi öldü, iki kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Ankara Çevre Yolu İstanbul istikametine seyir halindeki C.A. idaresindeki 06 FZ 3829 plakalı kamyonet, Karapürçek mevkisinde Ö.İ. yönetimindeki 19 FH 972 plakalı traktörle çarpıştı.
Kazanın ardından olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada, kamyonette yolcu olarak bulunan B.K, hayatını kaybederken, sürücüler C.A. ve Ö.İ. yaralandı.
Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Haber Videosu: Başkent'te trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı