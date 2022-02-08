Başkent'te trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Başkent'te trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Başkent'te trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

Ankara'nın Sincan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ise yaralandı.

Ankara'nın Sincan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ise yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Sincan-Malıköy yolu 24'üncü kilometrede T.Y.D. yönetimindeki 06 YC 997 plakalı otomobil kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Kaza sonucu Anadolu OSB Başkent Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu öğrencisi olduğu öğrenilen sürücü T.Y.D. hayatını kaybetti. Kazada Y.D. ve O.Y. yaralandı. Sincan İlçe Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri, kaza yerinde güvenlik önlemleri aldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ANKARA

Başkent'te trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

Başkent'te trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

Başkent'te trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Otomobil, Ankara, Sincan, Kaza, 3. Sayfa, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title