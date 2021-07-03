Başkent'te trafik kazası: 1 ölü
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Başkent'te trafik kazası: 1 ölü

Başkent'te trafik kazası: 1 ölü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Ankara-Eskişehir yolundaki bir benzin istasyonunda geri manevra yapan kamyonun çarptığı bir kişi hayatını kaybetti.

Ankara-Eskişehir yolundaki bir benzin istasyonunda geri manevra yapan kamyonun çarptığı bir kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Ankara - Eskişehir Yolu Temelli mevkiindeki bir benzin istasyonunda demir profil getiren ve malzemeleri indirmeye çalışan E.Ü. kullandığı 45 UY 611 plakalı Man marka kamyon ile geri manevra yaptığı esnada, petrol çalışanı Selahattin Yıldırım'a (61) çarptı. Kamyonun altında kalan Selahattin Yıldırım olay yerinde hayatını kaybetti. Sürücü jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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