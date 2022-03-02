Başkent'te trafik kavgası: 2 yaralı - Haberler

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Başkent'te trafik kavgası: 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Başkent'te trafik kavgası: 2 yaralı

Ankara'nın Sincan ilçesinde trafik yüzünden çıkan kavgada 2 kişi yaralandı.

SİNCAN, ANKARA (İHA) - Ankara'nın Sincan ilçesinde trafik yüzünden çıkan kavgada 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Sincan ilçesi Devlet Mahallesi Kavşağı'nda trafik nedeniyle iki kişi arasında çıkan tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavgada yaralanan İ.G. (64) ve M.E.Ç. (26), Sincan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı. - ANKARA

Başkent'te trafik kavgası: 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Ankara, Sincan, 3. Sayfa, Haberler

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