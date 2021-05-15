Başkent'te trafik havadan denetlendi
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Başkent'te trafik havadan denetlendi

Başkent'te trafik havadan denetlendi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Daire Başkanlığı tarafından havadan trafik denetimi gerçekleştirildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Daire Başkanlığı tarafından havadan trafik denetimi gerçekleştirildi.

Ankara'da Ramazan Bayramı'nın ikinci gününde de trafik kontrolleri tüm hızıyla devam ediyor. Kontroller kapsamında Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Dairesi Başkanlığınca Başkent'te helikopter ile havadan trafik denetimi gerçekleştirildi. Korona önlemleri kapsamında kısıtlamalar devam ederken trafikte yaşanabilecek olumsuzlukları en aza indirmek ve kural ihlali yapan sürücüleri tespit etmek için yapılan uygulamada sürücülerin emniyet kemeri kullanımı, seyir halindeyken cep telefonuyla konuşmaları başta olmak üzere trafikte risk teşkil edebilecek durumlar havadan kontrol edildi.

Ankara-Konya ve Ankara-Eskişehir yolunda gerçekleştirilen havadan denetimde sakıncalı görülen durumlar yol üzerinde bulunan kontrol noktalarındaki ekiplere anlık bildirildi. denetimde, yol boyunca trafik akışı havadan takip edildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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