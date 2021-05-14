Başkent'te trafik havadan denetlendi

Başkent'te trafik havadan denetlendi Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Daire Başkanlığı tarafından trafiği daha güvenli hale getirmek ve kural ihlali yapan sürücüleri tespit etmek için helikopterle havadan trafik denetimi gerçekleştirildi.

Başkent'te trafik havadan denetlendi

ANKARA - Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Daire Başkanlığı tarafından trafiği daha güvenli hale getirmek ve kural ihlali yapan sürücüleri tespit etmek için helikopterle havadan trafik denetimi gerçekleştirildi.

Ankara'da Ramazan Bayramı'nın ikinci gününde de trafik kontrolleri tüm hızıyla devam ediyor. Kontroller kapsamında Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Dairesi Başkanlığınca Başkent'te helikopter ile havadan trafik denetimi gerçekleştirildi. Korona önlemleri kapsamında kısıtlamalar devam ederken trafikte yaşanabilecek olumsuzlukları en aza indirmek ve kural ihlali yapan sürücüleri tespit etmek için yapılan uygulamada sürücülerin emniyet kemeri kullanımı, seyir halindeyken cep telefonuyla konuşmaları başta olmak üzere trafikte risk teşkil edebilecek durumlar havadan kontrol edildi. Ankara - Konya ve Ankara - Eskişehir yolunda gerçekleştirilen havadan denetimde sakıncalı görülen durumlar yol üzerinde bulunan kontrol noktalarındaki ekiplere anlık bildirildiği denetimde, yol boyunca trafik akışı havadan takip edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ALİ NARGÜNER