Başkent'te toplu taşıma araçları dezenfekte ediliyor
SON DAKİKA ANA SAYFA MAGAZİN SPOR EKONOMİ KORONAVİRÜS TÜMÜ
Haberler ›› Yerel ›› Başkent'te toplu taşıma araçları dezenfekte ediliyor - Haberler
Zabıta, Ankara, Yerel

Başkent'te toplu taşıma araçları dezenfekte ediliyor

Başkent'te toplu taşıma araçları dezenfekte ediliyor Ankara'da her gün on binlerce yolcunun seyahat ettiği EGO ve özel halk otobüsleri ile raylı sistemlerden sonra salgın hastalık riskine karşı dolmuşlarda da dezenfeksiyon ve sterilizasyon çalışmaları aralıksız sürüyor.

11.03.2020 12:11 | Son Güncelleme: 11.03.2020 12:14
Başkent'te toplu taşıma araçları dezenfekte ediliyor

Başkent'te toplu taşıma araçları dezenfekte ediliyor

ANKARA - Ankara'da her gün on binlerce yolcunun seyahat ettiği EGO ve özel halk otobüsleri ile raylı sistemlerden sonra salgın hastalık riskine karşı dolmuşlarda da dezenfeksiyon ve sterilizasyon çalışmaları aralıksız sürüyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi salgın hastalık riskine karşı önlemlerini artırdı. Başkent'teki toplu taşıma araçlarında dezenfeksiyon ve sterilizasyon çalışmalarını aralıksız sürdüren Büyükşehir Belediyesi, EGO ve özel halk otobüsleri ile raylı sistemlerden (ANKARAY, metro ve teleferik) sonra dolmuşların ilaçlama çalışmalarını da yakından takip ediyor. Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri kent genelinde hizmet veren 2 bin 56 dolmuşta zorunlu hale getirilen dezenfeksiyon ve sterilizasyon çalışmalarını yerinde denetlerken, dolmuşçu esnafına hijyen kurallarına ilişkin uyarılarda bulunuyor. Dolmuşlar her gün "geniş spektrumlu virüsidal dezenfektan" ile iç-dış sterilizasyon işlemine tabi tutuluyor. Ankara Minibüsçüler Esnaf Odası ve özel bir temizlik firmasının iş birliğiyle gerçekleştirilen ilaçlama ve temizlik çalışmaları Ankara zabıtası ekipleri tarafından detaylı şekilde kontrol ediliyor. Bentderesi bölgesinde genel temizlik ve hijyen kurallarına uygunluğu denetlenen dolmuşlarda özellikle araçların iç yapısına yönelik koltuk, pencere ve tutamakların temizliğine özen gösteriliyor.

Vatandaşların sağlıklı ve hijyenik bir ortamda seyahat etmelerinin amaçlandığını belirten Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Mustafa Koç, "Minibüsçüler Esnaf Odasına yazılı bildirimde bulunarak her gün araçların iç-dış fiziksel temizliğinin yanı sıra iç kısımlarda da salgın hastalık riskine karşı kimyasal ve biyolojik temizlik yapılmasını istedik. Salgın hastalıklardan halkımızı korumak için başlattığımız bu çalışmalar nedeniyle duyarlı davrandıkları için oda yönetimine, durak başkanlarına ve minibüs esnafına teşekkür ediyorum. Başkentliler toplu taşıma araçlarının tümüne güvenle binebilirler. Zabıta ekiplerimiz her gün sabah akşam temizlik çalışmasının yapılıp yapılmadığını kontrol ediyor. Hep birlikte Başkentimizi Cumhuriyetimizin 100. yılına hazırlıyoruz" dedi.

Ankara Minibüsçüler Esnaf Odası Genel Sekreteri Erşan Ağören de halk sağlığının öncelikli olduğuna vurgu yaparak, "Ankara genelinde hizmet veren her minibüsümüz istisnasız her gün temizlenmektedir. Büyükşehire bağlı zabıta ekiplerine ulaşan her bildirimi dikkate alarak, vatandaşımıza daha iyi hizmet vermek için büyük çaba harcıyoruz. Bu anlamda gerçekleştirdikleri kontroller sayesinde hizmet kalitemizi artıran Büyükşehir zabıtasına ve hijyene önem veren minibüsçü esnafına teşekkür ederim" dedi.

Başkent'te toplu taşıma araçları dezenfekte ediliyor

Kaynak: İHA

Haberin Videosu:

Başkent'te toplu taşıma araçları dezenfekte ediliyor

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Dünyanın beklediği haber İran'dan geldi: Koronavirüsün ilacını bulduk Haber
Dünyanın beklediği haber İran'dan geldi: Koronavirüsün ilacını bulduk
Korona nedeniyle okullar tatil edilecek mi? Bakan'dan yeni açıklama Haber
Korona nedeniyle okullar tatil edilecek mi? Bakan'dan yeni açıklama
Türkiye'ye sıçramasının ardından bir ilimizde daha koronavirüs alarmı Haber
Türkiye'ye sıçramasının ardından bir ilimizde daha koronavirüs alarmı
Koronavirüsün ardından Türkiye'de iki ürün yok satıyor! Stoklar tükendi Haber
Koronavirüsün ardından Türkiye'de iki ürün yok satıyor! Stoklar tükendi
Kız öğrenci, olan biteni ailesine anlattı! Servis şoförü gözaltında Haber
Kız öğrenci, olan biteni ailesine anlattı! Servis şoförü gözaltında
Metroda paniğe neden olan görüntü sonrası gözaltına alındı Haber
Metroda paniğe neden olan görüntü sonrası gözaltına alındı
İran'lı milletvekili ölümcül virüsü nasıl yendiğini anlattı
İran'lı milletvekili ölümcül virüsü nasıl yendiğini anlattı
Son dakika: Koronavirüsle ilgili endişe verici paylaşım yapan 29 kullanıcı ilgili birimlere bildirildi
Son dakika: Koronavirüsle ilgili endişe verici paylaşım yapan 29 kullanıcı ilgili birimlere bildirildi
Koronavirüse iyi geldiği söylenen şalgam, Adana'dan 46 ülkeye ihraç ediliyor
Koronavirüse iyi geldiği söylenen şalgam, Adana'dan 46 ülkeye ihraç ediliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Koronavirüsten korunmanın ilk şartı temizliktir
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Koronavirüsten korunmanın ilk şartı temizliktir
İletişim Uzmanı, 'Koronavirüsten hızlı yayılıyor' deyip herkesin düştüğü hatayı hatırlattı
İletişim Uzmanı, "Koronavirüsten hızlı yayılıyor" deyip herkesin düştüğü hatayı hatırlattı
Türkiye'de ilk koronavirüs vakası nerede? CNN Türk muhabirinin iddiası sosyal medyada tartışma yarattı
Türkiye'de ilk koronavirüs vakası nerede? CNN Türk muhabirinin iddiası sosyal medyada tartışma yarattı
Fashion TV 2020 Türkiye güzelleri seçildi
Fashion TV 2020 Türkiye güzelleri seçildi
Son Dakika: İran'da koronavirüs nedeniyle 63 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 354'e yükseldi
Son Dakika: İran'da koronavirüs nedeniyle 63 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 354'e yükseldi
Grip olan oyuncu Hande Soral, koronavirüse karşı tedbir aldı
Grip olan oyuncu Hande Soral, koronavirüse karşı tedbir aldı
Futbolcu, yönetici ve kulüp görevlilerine koronavirüs testi yapan Olympiakos, sonuçların negatif çıktığını duyurdu
Futbolcu, yönetici ve kulüp görevlilerine koronavirüs testi yapan Olympiakos, sonuçların negatif çıktığını duyurdu
Leicester City, Çağlar Söyüncü'nün sözleşmesini uzatmak için teklif yaptı
Leicester City, Çağlar Söyüncü'nün sözleşmesini uzatmak için teklif yaptı
Koronavirüs uzmanından korkutan açıklama: Bir yıl içinde dünyanın yüzde 40 ila 50'sine bulaşacak
Koronavirüs uzmanından korkutan açıklama: Bir yıl içinde dünyanın yüzde 40 ila 50'sine bulaşacak
Galatasaray'da teknik heyet, futbolcuları koronavirüse karşı uyardı
Galatasaray'da teknik heyet, futbolcuları koronavirüse karşı uyardı
Cari denge Ocak'ta 1,8 milyar dolar açık verdi
Cari denge Ocak'ta 1,8 milyar dolar açık verdi
Polonya Genelkurmay Başkanı Jaroslaw Mika, koronavirüse yakalandı
Polonya Genelkurmay Başkanı Jaroslaw Mika, koronavirüse yakalandı
Futbol hayatını İtalya'da sürdüren Koray Günter: İnsanlar korkunç şekilde davranıyor
Futbol hayatını İtalya'da sürdüren Koray Günter: İnsanlar korkunç şekilde davranıyor
İngiltere'de doktorlardan korkutan koronavirüs açıklaması: İtalya gibi olabiliriz
İngiltere'de doktorlardan korkutan koronavirüs açıklaması: İtalya gibi olabiliriz
Şevket Kazan'ın cenazesinde yan yana saf tutan Erdoğan ve Gül'ün arasına başka biri girdi
Şevket Kazan'ın cenazesinde yan yana saf tutan Erdoğan ve Gül'ün arasına başka biri girdi
MEB, öğrencilere ve öğretmenlere koronavirüs uyarısında bulundu
MEB, öğrencilere ve öğretmenlere koronavirüs uyarısında bulundu
Sergen Yalçın'dan şampiyonluk açıklaması: Çok zor
Sergen Yalçın'dan şampiyonluk açıklaması: Çok zor
İran'da koronavirüsten kurtulmak için sahte içki içen 37 kişi hayatını kaybetti
İran'da koronavirüsten kurtulmak için sahte içki içen 37 kişi hayatını kaybetti
Son Dakika: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Okulların tatil edilmesiyle ilgili Sağlık Bakanlığı'yla değerlendirmelerimiz sürüyor
Son Dakika: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Okulların tatil edilmesiyle ilgili Sağlık Bakanlığı'yla değerlendirmelerimiz sürüyor
Son dakika: Sağlık Bakanlığı, hudut ve sahil çalışanlarının yıllık izinlerini ikinci bir emre kadar iptal etti
Son dakika: Sağlık Bakanlığı, hudut ve sahil çalışanlarının yıllık izinlerini ikinci bir emre kadar iptal etti
İngiltere'de Sağlık Bakanı Yardımcısı koronavirüse yakalandı
İngiltere'de Sağlık Bakanı Yardımcısı koronavirüse yakalandı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Fuat Oktay Fahrettin Koca Mustafa Şentop Fahrettin Altun Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Emrah Sinan Akçıl Dilek Yaman Muhterem Nur
Spor Falcao Podolski Sergen Yalçın Emre Belözoğlu Hikmet Karaman
Daha Fazla İran Mart Futbol Koronavirüs
Şu an buradasınız: Başkent'te toplu taşıma araçları dezenfekte ediliyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.3.2020 14:16:38. #1.14#