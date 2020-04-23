Başkent'te toplu konut anlayışı bir adım öteye taşınıyor
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Ankara Büyükşehir Belediyesi, Güncel, Haber

Başkent'te toplu konut anlayışı bir adım öteye taşınıyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkent'e yakışır modern kaliteli ve sosyal donatı alanlarına sahip konutlar kazandırmak için çalışmalarına hız verdi.

23.04.2020 10:59 | Son Güncelleme: 23.04.2020 11:00
Başkent'te toplu konut anlayışı bir adım öteye taşınıyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkent'e yakışır modern kaliteli ve sosyal donatı alanlarına sahip konutlar kazandırmak için çalışmalarına hız verdi.

Büyükşehir Belediyesi "Yeni Mamak Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi" kapsamında 4., 5., 6. ve 7. etaplarda konut inşa etmek için jeolojik zemin etüt ve sondaj çalışmalarına başladı. Yıllardır ihmal edilen bölgeye neşter vuran Büyükşehir Belediyesi, hak sahiplerine konutlarını yaparak teslim edecek.

2 bin 500 konutun inşaatı yıl sonunda başlayacak

Mamak ilçesinin çehresini değiştirmek için harekete geçen Ankara Büyükşehir Belediyesi Özel Projeler ve Dönüşüm Daire Başkanlığı, "Yeni Mamak Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi" kapsamında 2 bin 500 konutun inşaatına yıl sonunda başlamayı planlıyor.

Yıllardır konutlarına kavuşmayı bekleyen vatandaşlara modern ve yaşanabilir alanlar sunmayı amaçladıklarını belirten Özel Projeler ve Dönüşüm Daire Başkanı Hüseyin Gazi Çankaya, şu bilgileri verdi:

"Öncelikle 2 bin 500 konutun bu yıl sonunda inşaatına başlanmak üzere hazırlıklarımızı yürütüyoruz. Jeolojik ve zemin etüt çalışmalarımız devam ediyor. 5. ve 7. etaplarda çalışmalar sürdürülüyor. Şu anda 20 parselde 2 bin 500 konutun yapımı ile ilgili kentsel tasarım çalışmaları başlayacak ve devam edecek. Haziran veya Temmuz ayında inşaata hazır hale gelecek. Büyükşehir Belediyesinin hedefi borcumuz olan vatandaşa geçmiş dönemlerde teslim edilmeyen ve vatandaşların mağdur olduğu konut haklarının tamamını vermek. Bununla birlikte dönem içerisinde tamamlamak üzere 10 bin konut yapmayı hedeflemiş bulunmaktayız."

İhmal edilen Mamak bölgesine büyükşehir neşter vuracak

Mamak bölgesinin geçmiş yönetimler tarafından ihmal edilerek önemsenmediğini vurgulayan Çankaya, "Şunu anlıyoruz bu bölge rantı yüksek olmayan bir bölge olduğu için 2008 yılından itibaren buradaki insanlarla ilgilenilmemiş" dedi.

Büyükşehir Belediyesinin gecekonduda yaşayan vatandaşların mağduriyetini gidermek için yoğun bir mesai harcadığını belirten Çankaya, "Biz bu bölgeye neşter vuruyoruz. Geçmiş yönetim tercihlerini hep rantlı bölgelere yönlendirmiş. Biz burada gecekonduda yaşayan vatandaşlara konut sorunlarını çözecek bir şehircilik anlayışıyla yaklaşıyoruz" diye konuştu.

Başkent'e yakışır bir prestij projesi

Aralarında Şirintepe, Araplar, Dostlar, Üreğil, Akşemsettin, Şahap Gürler, Yeşilbayır, Küçükkayaş ve Büyükkayaş, Tepecik, Köstence, Boğaziçi, Dutluk ve Derbent'in de yer aldığı 14 mahalleyi kapsayan 740 hektar büyüklüğündeki Yeni Mamak Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi alanında yaklaşık 8 bin 500 hak sahibi evlerine kavuşturulacak.

Vatandaşlara konut borçlarının olduğunu ve konutları yapmak için çalışmalarına hız verdiklerini ifade eden Çankaya, "Birçok gecekondu yıkılarak yerlerine bugüne kadar alanın yüzde 25'ine yakın bir kısmına inşaat yapılabilmiş. 13 bin 800 hak sahibinden şu ana kadar 4 bin 525 tanesine konut verilebilmiş. Yaklaşık 8 bin 500 civarında vatandaşa konut borcumuz var. Özel Projeler ve Dönüşüm Daire Başkanlığı olarak bu alanda hak sahiplerine konutlarını yapıp teslim etmek üzere çalışmaları hızlandırdık. Bu çalışmalar kapsamında sondaj çalışmalarıyla ilk temel atmayı da yapmış olduk" dedi.

Yapılan konutların Başkent'te örnek olacağına dikkat çeken ve bölgede incelemelerde bulunan Özel Projeler ve Dönüşüm Daire Başkanı Hüseyin Gazi Çankaya, "Burada yapacağımız yapılar sosyal konut niteliğini taşıyacak ancak kesinlikle Büyükşehir Belediyesinin bir prestij projesi şeklinde yapılacak" diye konuştu.

Konutlarda oturacak vatandaşların görüşü alındı, hedef mahalle kültürüne dönüş

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından çalışmaların yürütüldüğü Yeni Mamak Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanında inşa edilecek konutlarda mahalle kültürü de yaşatılacak. Yapılacak konutlarda sosyal, kültürel ve geleneksel yaşam tarzının devam etmesini sağlamak için bu konutlarda oturacak vatandaşların da görüşlerini aldıklarını ifade eden Çankaya, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu konutlar mahalle ölçeğinde olacak. Sokak dokusunu koruyacak iç avlularının yanı sıra yürüyüş ve bisiklet yolları ve parkları olacak. Eski mahalle dokusuna ilave vatandaşların yaşam tarzlarını da yansıtabilecekleri konutlar inşa edeceğiz. Vatandaşlarımızın geçmişteki sosyal, kültürel ve geleneksel yaşam tarzlarını da bu yapılarda devam ettirmelerini sağlayacak bir mimari ve şehircilik örneği sunacağız. Türkiye'nin uzman şehir planlamacıları ve mimarlarıyla ciddi çalışmalar yapıyoruz. Burada yapılacak konutlar yatay mimariye uygun olarak yapılacak. Vatandaşlarımızın endişe duymasına gerek yok kimse mağdur edilmeyecek. Kendilerinin bilgileri ve istekleri doğrultusunda buradaki yapıları yapacağız. Vatandaşlarımızın görüşü olmayan ve onaylamadığı hiçbir uygulamayı yapmayacağız."

Büyükşehir belediyesi kira yükünden kurtulacak

Yeni Mamak Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanında hak sahiplerine yıllık 42 milyon lira kira ödemesi yapıldığını hatırlatan Çankaya, konutların teslim edilememesinden kaynaklı maliyetin ciddi boyutlara ulaştığının altını çizdi.

Yeni Mamak Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje alanının 40 bin kişinin yaşayabileceği bir alan olduğunu söyleyen Özel Projeler ve Dönüşüm Daire Başkanı Hüseyin Gazi Çankaya, bölgeye ilişkin yapılan çalışmalar hakkında da bilgi verdi:

"2008 yılında Büyükşehir Belediyesi tarafından kentsel dönüşüm alanı olarak ilan edilen alanda gecekondu hak sahipleriyle sözleşmeler yapılarak hakları devralınmış. İç ve dış kaynaklı kredi ve finansman modellerini çözdüğümüz zaman ve yapımcı firmalarla bu süreçleri tamamladığımızda büyük ihtimalle 10 bin konutun inşaatlarını burada göreceğiz. Vatandaşlarımıza 10 yıldır kira yardımı yapıyoruz. Belediyemiz açısından ciddi bir maliyeti söz konusu. Bu yıl itibarıyla Mamak Kentsel Dönüşüm alanında 5 bin 200 vatandaşımıza yıllık 42 milyon lira kira ödemesi yapıyoruz. Bu nedenle konutları biran evvel yaparak kira maliyetinden de kurtulmuş olacağız." - ANKARA

Kaynak: İHA

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