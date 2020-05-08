Başkent'te tırnakçılık yapan hırsız güvenlik kamerasına yansıdı
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Başkent'te tırnakçılık yapan hırsız güvenlik kamerasına yansıdı

Başkent'te tırnakçılık yapan hırsız güvenlik kamerasına yansıdı
08.05.2020 11:42 | Son Güncelleme: 08.05.2020 11:46

Başkent'te tırnakçılık yapan hırsız güvenlik kamerasına yansıdı Ankara'nın Sincan ilçesinde bir marketten tırnakçılık yönletimiyle 200 TL çalan hırsız güvenlik kamerasına yakalandı.

Başkent'te tırnakçılık yapan hırsız güvenlik kamerasına yansıdı

ANKARA - Ankara'nın Sincan ilçesinde bir marketten tırnakçılık yönletimiyle 200 TL çalan hırsız güvenlik kamerasına yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Güvenlik kamerasına yansıyan olayda, Sincan Andiçen Mahallesi Gülsuyu Caddesi'nde bulunan bir markete müşteri olarak gelen bir kişi kasada bulunan görevliye 200 TL vererek sigara aldıktan sonra çıkar gibi yaptı. Kaseri bu arada lafa tutan şüpheli bir 200 TL daha çıkararak bir sigara daha istedi. Daha sonra ilk aldığı sigarayı geri iade ederek parasını aldığı görülmekte. 200 TL'yi geri cebine koyan şüpheli ikinci verdiği 200 TL'nin üstünü almadığı söyleyerek vermediği paranın üstünü aldı. Şüpheli paranın üstünü de alarak marketten ayrıldı. Kasiyer hareketlerinden şüphelendiği müşteri ayrıldıktan sonra kasayı kontrol ettiğinde 200 TL'nin olmadığını fark etti.

Başkent'te tırnakçılık yapan hırsız güvenlik kamerasına yansıdı

Kaynak: İHA

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