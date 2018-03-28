Başkent'te Tırda 14 Bin 530 Paket Kaçak Sigara Ele Geçirildi

Mardin'den Ankara'ya gelen iplik yüklü tırda yapılan aramada, çuvalların içinde 14 bin 530 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, özel bir şirket çalışanı İ.D., şirketin ürettiği iplikleri şirkete ait tırla Mardin'den Ankara'ya getirmek üzere yola çıktı. İ.D., şirketten habersiz şekilde tırın içinde bulunan ipliklerin arasına çuvallarla kaçak sigara yerleştirdi. İstihbarat alan Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri hareke geçti. Şüpheli şahıs Ankara'ya giriş yapacağı esnada tır Gölbaşı ilçesi girişindeki uygulama noktasında durduruldu. Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan aramada tırın içinde bin 453 karton halinde 14 bin 530 paket sigara ele geçirildi. Gözaltına alınan İ.D., emniyette ifadesinin alınmasının ardından Gölbaşı Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi. - ANKARA