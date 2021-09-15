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Başkent'te tır devrildi: 1 ölü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Başkent'te tır devrildi: 1 ölü

Ankara'da Beypazarı-Nallıhan yolunda meydana gelen kazada tırın devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Ankara'da Beypazarı- Nallıhan yolunda meydana gelen kazada tırın devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti. Aynı bölgede yaşanan bir başka kazada ise 13 öğrenciyi taşıyan servis aracı devrilirken, çocuklar kazayı küçük sıyrıklarla atlattı.

Ankara'da sabah saatlerinde başlayan yağmur kazaları da beraberinde getirdi. Edinilen bilgiye göre, sabah saat 06.00 civarında Beypazarı-Nallıhan arasında bulunan D100 karayolunda yağışın etkisiyle virajı alamayan Cengiz K. hakimiyetindeki 34 HE 7624 plakalı tır devrildi. Yol kenarına sürüklenen tırın yolcu koltuğunda bulunan 42 yaşındaki Serdar Çiçek hayatını kaybetti. Kazadan hafif yaralı kurtulan tır sürücüsü Cengiz K. ise,. olay yerine gelen ambulansla Nallıhan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Cengiz K.'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Tır kazasının yaşandığı noktada öğrenci servisi de devrildi

Nallıhan-Beypazarı arasında yaşanan ölümlü tır kazasının ardından bölgeden geçen 13 öğrenciyi taşıyan servis aracı da kaza yaptı. Servis sürücüsü Yadigar E. kazayı fark eder etmez frene bastı ancak yağıştan dolayı araç kaydı. Kaymanın etkisiyle şarampole yuvarlanarak devrilen öğrenci servisinde can kaybı yaşanmadı.

Yaşanan kaza nedeniyle oldukça üzgün olduğunu belirten servis sürücüsü Yadigar E., "Çayırhan'dan Nallıhan'a öğrenci getiriyorum, üç dört senedir bu işi yapıyorum ve 20 yıldır servis şoförüyüm. Başıma böyle talihsiz bir olay geldiği için çok üzgünüm. Velilerin hepsinden tek tek özür diliyorum. Hiçbir şoför arkadaşımız böyle bir şey ile karşılaşmak istemez. Elimden geldiğince en iyisini yapmaya çalışıyorum. Bizim irademiz dışında olan bir olay. Yapamadık, kurtaramadık, bu kadar kurtarabildim. Kimseye bir şey olmadı, kimsenin burnu kanamadı tek tesellim bu. Arabanın yanına daha şimdi geldim. Arabayla ilgili hiçbir kaygım yok. Velileri üzdüğüm için üzgünüm. Ben 10 tane arabayı alırım ama 10 tane araba beni alamaz, çocukları alamaz" diye konuştu.

"Frene basınca kurtaramadım arabayı"

Kaza anını anlatan Yadigar E., "Burada kaza olduğunu ben bilmiyordum. Virajı geçtikten sonra dubaları gördüm. Memur arkadaş dur deyince ben birden frene basmak zorunda kaldım. Frene basınca kurtaramadım arabayı. Yavaş bir şekilde kaydı araba. Kaydı, durdu tekrar devrildi. Sonra çocukları kurtarmak için arabanın camlarını kırdım. Tek tek çocukları çıkarttım. Ama Allah'a şükür hiçbir can kaybı yok, ufak tefek sıyrıklarla atlattık" dedi. - ANKARA

Başkent'te tır devrildi: 1 ölü

Başkent'te tır devrildi: 1 ölü

Başkent'te tır devrildi: 1 ölü

Başkent'te tır devrildi: 1 ölü

Başkent'te tır devrildi: 1 ölü

Başkent'te tır devrildi: 1 ölü

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