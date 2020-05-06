Başkent'te tiner fabrikasında yangın; 2 işçi hayatını kaybetti

Ankara'nın Kahramankazan ilçesi Saray Mahallesi'nde tiner paketlemesi yapan bir fabrikada çıkan yangında iki işçi hayatını kaybetti.

Ankara'nın Kahramankazan ilçesi Saray Mahallesi'nde tiner paketlemesi yapan bir fabrikada çıkan yangında iki işçi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Saray mahallesinde tiner paketlemesi yapan fabrikada 14.00 sıralarında meydana gelen bir patlamanın ardından yangın meydana geldi. 5 kişinin çalıştığı iş yerinde bulunun iki kişi yangının hızla büyümesi sonucunda dışarı çıkamayarak hayatlarını kaybetti. Yangın itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda söndürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(Erdinç Türkcan/İHA)

Kaynak: İHA