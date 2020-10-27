Başkent'te terör örgütü PKK/KCK 'yönelik operasyon

- Başkent'te terör örgütü PKK/KCK 'yönelik operasyon Sokağa çıkma çağrısı yapan 3 şüpheli gözaltına alındı Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlediği operasyonda 3 zanlıyı gözaltına aldı.

- Başkent'te terör örgütü PKK/KCK 'yönelik operasyon

Sokağa çıkma çağrısı yapan 3 şüpheli gözaltına alındı

ANKARA - Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlediği operasyonda 3 zanlıyı gözaltına aldı.

Alınan bilgiye göre, Ankara genelinde Kobani olayları olarak kamuoyuna yansıyan şiddet olaylarında PKK/KCK terör örgütü adına sokağa çıkma çağrısı yaptıkları, olayları azmettirdikleri tespit edilen, haklarında PKK/KCK terör örgütü içerisinde sözde komiutelerde görev yaptıkları belirlenen 8 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda 3 zanlı gözaltına alındı. Diğer zanlıların yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı