Başkent'te terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon: 12 gözaltı - Haberler
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Başkent'te terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon: 12 gözaltı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

- Başkent'te terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon: 12 gözaltı DEAŞ silahlı terör örgütü mensupları ile irtibatlı oldukları istihbar edilen 15 yabancı uyruklu şahsa yönelik Ankara TEM Şube Müdürlüğünce gerçekleştirilen eşzamanlı operasyonda 12 şahıs yakalandı.

ANKARA (İHA) - - Başkent'te terör örgütü Deaş'a yönelik operasyon: 12 gözaltı

ANKARA - DEAŞ silahlı terör örgütü mensupları ile irtibatlı oldukları istihbar edilen 15 yabancı uyruklu şahsa yönelik Ankara TEM Şube Müdürlüğünce gerçekleştirilen eşzamanlı operasyonda 12 şahıs yakalandı.

Alınan bilgiye göre, çatışma bölgelerinde bulunan DEAŞ silahlı terör örgütü mensupları ile irtibatlı oldukları istihbar edilen 15 yabancı uyruklu şahsa yönelik TEM Şube müdürlüğünce gerçekleştirilen eşzamanlı operasyonda 12 şahıs yakalandı. Firari şahısların yakalanması amacıyla çalışmalara devam edildiği bildirildi.

Başkent'te terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon: 12 gözaltı

Başkent'te terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon: 12 gözaltı

Başkent'te terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon: 12 gözaltı

Başkent'te terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon: 12 gözaltı

Başkent'te terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon: 12 gözaltı
İhlas Haber Ajansı / Ali Nargüner - Son Dakika Haberleri
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